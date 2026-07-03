В Казахстане седан Kia Cerato подешевел до 1,5 млн рублей

Казахстанский офис Kia снизил цены на седан Kia Cerato. Теперь приобрести модель можно по цене от 9 млн тенге (1,5 млн рублей). Столько стоит модификация со 128-сильным 1,6-литровым мотором и автоматической коробкой передач. Акция касается нераспроданных автомобилей 2025 года выпуска, а вариант 2026 года обойдётся на 1 млн тенге (160 тыс. рублей) дороже.