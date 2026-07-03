Опубликовано 03 июля 2026, 11:331 мин.
В Казахстане седан Kia Cerato подешевел до 1,5 млн рублей
Казахстанский офис Kia снизил цены на седан Kia Cerato. Теперь приобрести модель можно по цене от 9 млн тенге (1,5 млн рублей). Столько стоит модификация со 128-сильным 1,6-литровым мотором и автоматической коробкой передач. Акция касается нераспроданных автомобилей 2025 года выпуска, а вариант 2026 года обойдётся на 1 млн тенге (160 тыс. рублей) дороже.
© Kia
В базовую версию входят полный набор обогревов, кондиционер, датчик света, камера заднего вида, а также фронтальные подушки и шторки безопасности, выяснил журнал Motor.
Покупатель может выбрать одну из двух комплектаций. Для старшего исполнения также доступен 150-сильный атмосферный двигатель мощностью 150 л.с.
Длина Kia Cerato актуального поколения составляет 4640 мм, ширина — 1800 мм, а высота — 1450 мм. Размер колёсной базы равен 2700 мм.
Читайте также:
Источник:Motor
Автор:Алексей Кованов