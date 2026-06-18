В Китае выпустили очередной роскошный кроссовер за 2,6 млн рублей

На старте продаж BYD Great Tang сможет предложить только электрические версии. Базовая заднеприводная модификация развивает 408 л.с. и 365 Нм, а её батарея имеет ёмкость 105,7 кВт·ч. Разгон до «сотни» занимает 7,8 с, дальность хода составляет 800 км по циклу CLTC.

Стоимость начального варианта — 240 тыс. юаней, то есть 2,6 млн рублей. В этом ценовом диапазоне китайский автопро предлагает несколько роскошных кроссоверов, в число которых входят Lixiang L9, Aito M9 и другие.