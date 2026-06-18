Опубликовано 18 июня 2026, 08:581 мин.
В Китае выпустили очередной роскошный кроссовер за 2,6 млн рублей
Самый большой и дорогой кроссовер BYD оценили в 2,6 млн рублей. Новый BYD Great Tang станет самой большой и дорогой моделью китайского автопроизводителя. Новинка имеет следующие габариты: длина составляет от 5263 мм, ширина — 1999 мм, высота — от 1790 до 1800 мм. Колесная база достигает 3130 мм.
© BYD
На старте продаж BYD Great Tang сможет предложить только электрические версии. Базовая заднеприводная модификация развивает 408 л.с. и 365 Нм, а её батарея имеет ёмкость 105,7 кВт·ч. Разгон до «сотни» занимает 7,8 с, дальность хода составляет 800 км по циклу CLTC.
Стоимость начального варианта — 240 тыс. юаней, то есть 2,6 млн рублей. В этом ценовом диапазоне китайский автопро предлагает несколько роскошных кроссоверов, в число которых входят Lixiang L9, Aito M9 и другие.
Также имеются полноприводные варианты, а позднее гамму расширят гибриды. Ожидается, что они будут доступнее чистых электрокаров за счёт применения менее ёмких тяговых аккумуляторов.
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Автор:Алексей Кованов
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