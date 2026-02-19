В Липецкой области обрушилась крыша завода по производству электрокаров Evolute

«По информации Shot, под завалами могут находиться сотрудники предприятия „Моторинвест“. Их точное количество неизвестно. На месте работают экстренные службы», – сообщает канал Shot.

В настоящий момент ведутся поисково-спасательные работы, информация о пострадавших уточняется. Завод специализируется на выпуске электромобилей Evolute с 2022 года, до этого на площадке производились модели Great Wall Hover и Changan CS35.

До этого стало известно, что будет с брендом Tenet после пожара на заводе в Калуге.

Ранее сообщалось, что возрожденная марка «Руссо-Балт» пообещала снизить цены.