Опубликовано 19 февраля 2026, 14:271 мин.
В Липецкой области обрушилась крыша завода по производству электрокаров Evolute
На заводе электромобилей Evolute произошло обрушение крыши. По оперативной информации Telegram-канала Shot, кровля провалилась под тяжестью мокрого снега.
«По информации Shot, под завалами могут находиться сотрудники предприятия „Моторинвест“. Их точное количество неизвестно. На месте работают экстренные службы», – сообщает канал Shot.
В настоящий момент ведутся поисково-спасательные работы, информация о пострадавших уточняется. Завод специализируется на выпуске электромобилей Evolute с 2022 года, до этого на площадке производились модели Great Wall Hover и Changan CS35.
