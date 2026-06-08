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Опубликовано 08 июня 2026, 08:10
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В Москве наладят выпуск больших кроссоверов мощностью 340 сил

Московский автозавод «Москвич» выпустит мощный кроссовер UMO 8. Компания EVM представила новую модель линейки UMO — гибридный кроссовер UMO 8. Его бензиновый двигатель мощностью 156 л.с. играет роль генератора, а два электромотора приводят передние и задние колеса. Суммарная мощность электродвигателей составляет 340 л.с.
UMO 8
UMO 8
© UMO
Алексей Кованов
Алексей Кованов

UMO 8 до степени смешения внешне напоминает китайский кроссовер GAC S7, вышедший на российский рынок несколько месяцев назад. В GAC переднюю оптику кроссовера S7 называют «глазами», а не фарами.

GAC S7 сейчас предлагается по цене от 5,7 млн рублей. В начальной версии ST есть 20-дюймовые диски, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, передние сиденья с электроприводом, вентиляцией, подогревом и массажем.

Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 6,7 секунды. Заявленный суммарный запас хода составляет 867 км (из них 153 км — только на электротяге), а быстрая зарядка батареи с 30 до 80% занимает всего 18 минут.

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Источник:ТАСС
Автор:Алексей Кованов
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