В Москве ограничили скорость движения курьеров

Согласно сообщению «Интерфакса», работники доставки теперь обязаны проходить обязательную верификацию документов и ежедневный фотоконтроль перед началом смены. Кроме того, система автоматически следит за скоростью их передвижения на велосипедах, мопедах и СИМ.

Согласно новым правилам, курьеры несут персональную ответственность, а нарушения отслеживаются в автоматическом режиме. Специальные модули ограничивают скорость до 25 км/ч, причём в «медленных зонах» её превышение стало технически невозможным. Данные обновляются онлайн, что позволяет сразу штрафовать или блокировать нарушителей.

Заместитель мэра Максим Ликсутов отметил, что ежедневно в столице выполняется более 700 тысяч доставок. Благодаря автоматизации и проверке личности уровень доверия горожан к службам доставки за два года достиг 80%.

