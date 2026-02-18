В Москве перекрыли проезд по Кремлёвской набережной

«Объезд возможен по Садовому кольцу», – говорится в публикации.

В департаменте водителям посоветовали заранее планировать свой маршрут.

До этого в Подмосковье регистратор записал, как машины с людьми разбились в аварии. На размещенных в сети кадрах видно, как водитель черной машины теряет управление на заснеженной дороге, боком выезжает на соседнюю полосу движения и врезается в другой автомобиль. От удара транспорт отбрасывает, при этом автомобильные детали разлетаются по проезжей части. Есть лишь пострадавшие в результате аварии не сообщается.

Кроме того, в Московской области автомобиль влетел в пешехода. Инцидент произошел 18 февраля в г. о. Балашиха. По данным подмосковной полиции, в результате ДТП человек получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве курьер провез ребенка по трасе на электровелосипеде и попал на видео.