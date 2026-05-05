Опубликовано 05 мая 2026, 08:281 мин.
В Москве подорожал проезд по проспекту Багратиона
Оператор уменьшил скидки на оплату проезда по проспекту Багратиона. Проспект Багратиона — это московская платная дорога, которая соединяет северный обход Одинцово от МКАД с деловым центром «Москва-Сити» и Третьим транспортным кольцом (ТТК).
Как стало известно журналу Motor, с 7 мая 2026 года изменятся размеры скидок на проезд через проспект Багратиона для иех, кто использует транспондер «Главная Дорога».
Теперь автомобилисту, использующему устройство, предстоит заплатить:
- ТС класса 1 — 550 рублей (было 490), без скидки — 690;
- ТС класса 2 — 825 рублей (было 735), без скидки — 1035;
- ТС класса 3 — 1100 рублей (было 980), без скидки — 1380;
- ТС класса 4 — 1100 рублей (было 980), без скидки — 1380.
