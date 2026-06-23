В петербургском «бетонном Колизее» соберутся лучшие дрифтеры страны

В субботу, 27 июня, пилоты дважды проходят трассу в одиночку во время квалификационных попыток. Их задача — максимально точно выполнить судейское задание. Максимальная оценка за квалификацию составляет 100 баллов. В воскресенье, 28 июня, проходят парные заезды на выбывание в сетке топ-24.

В этом году соревнования в Кубке Санкт-Петербурга проходят в формате двойной сетки, которая позволяет проигравшему пилоту продолжить борьбу в нижней сетке и дойти до финала. Такой формат обостряет конкуренцию и делает борьбу еще более увлекательной.

В 2026 году в Кубке Санкт-Петербурга в любом случае будет новый победитель, так как действующий обладатель трофея Александр Мезенцев сосредоточился на тренерской работе. Место за рулем чемпионского BMW E36 Александра занял Артем Лейтис — один из лидеров дрифта в Северо-Западном регионе.

На первом этапе Лейтис выступил в квалификации, показав результат 99 баллов, но этого хватило только для третьего места. Такой же результат показал Владислав Вторушин, ставший вторым, а победитель отбора, петербуржец Анатолий Кизин на BMW E92, набрал максимально возможные 100 баллов.