Хищник пробежал по парковке Петербурга и попал на видео

Местные жители запечатлели животное на видео. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале, видно, как лиса бежит по заледенелой проезжей части возле припаркованных автомобилей. Далее животное останавливается, прислушивается и скрывается за машинами.

До этого в Ленинградской области на видео попало, как стадо кабанов бегало по дороге. Инцидент произошел в посёлке Лисий Нос на Кольцевой улице. Очевидец запечатлел животных на видео. На кадрах видно, как несколько кабанов бегут по проезжей части в необорудованном для пешеходов месте. При этом когда транспорт приближается, животные убегают с дороги.

Кроме того, в Новосибирске волонтёры спасли редчайшую бородатую неясыть. Птицу с черепно-мозговой травмой обнаружили на оживленной дороге.

