10 апреля 2026
В продаже возник грузовик забытой польской марки Zuk
В России продают грузовик Zuk польского производства. В Екатеринбурге предлагают приобрести двухдверный бортовой грузовик Zuk. На объявление обратил внимание журнал Motor. Экземпляр 1987 года выпуска имеет пробег 53 819 км. По уверениям продавца, двигатель, коробка передач и ходовая часть работают исправно.
© Авито
Żuk («Жук») — это марка польских лёгких грузовых автомобилей, которые выпускал Люблинский завод грузовых автомобилей (Fabryka Samochodów Ciężarowych). Эти машины пользовались популярностью в Польше, СССР и других социалистических странах.
Люблинский завод грузовых автомобилей выпускал лёгкие развозные автомобили «Жук» с 1959 по 1993 годы. Всего было произведено 587 тыс. экземпляров.
Выставленный на продажу вариант оснащён 52-сильным двигателем объёмом 2,1 литра. «Дoкументы нового oбpaзцa c новым гocномeрoм. B Eкатepинбургe — в eдинcтвенном экзeмпляpе, больше такиx не видел. Hа xoду, cел и поеxaл, всё — в pабочeм cоcтоянии», — уточняет продавец.
Источник:Авито
Автор:Алексей Кованов
Тег: