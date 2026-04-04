Опубликовано 04 апреля 2026, 20:461 мин.
В России игрушечные «Волги» стали стоить дороже настоящих
В России выросли цены на миникопии советских автомобилей. В стране возник ажиотажный спрос на масштабные копии автомобилей времён СССР, сообщил журналу Motor один из коллекционеров моделей. Из-за востребованности миникопий некоторые владельцы продают технику в масштабе 1:43 по очень высоким ценам.
© Авито
В продаже на популярной доске объявлений можно найти седан ГАЗ-24 «Волга» чёрного цвета за 150 тыс. рублей, а пикап «Москвич» в ливрее авиакомпании «Аэрофлот» второй половины 70-х годов предлагается за 43 тыс. рублей.
Также коллекционерам нравятся модели редкого бутылочного цвета: есть любители собирать модели только этого оттенка. Например, тёмно-зелёный ВАЗ-2101 «Жигули» 1979 года стоят 14 тыс. рублей.
Масштабную копию «Нивы» — модель внедорожника ВАЗ-2121 в масштабе 1:43 времён СССР в жёлтом цвете с прицепом «Скиф» 1988 года выпуска — на популярной площадке продают за 120 тыс. рублей.
Источник:Motor
Автор:Алексей Кованов