Опубликовано 30 апреля 2026, 05:24
В России наладят выпуск 475-сильных внедорожников

Завод «Автотор» летом начнёт сборку внедорожников Rox. Российский офис китайской марки Rox раскрыл планы по локализации автомобилей. Производственным партнёром, как уже было известно ранее, выступит калининградский завод «Автотор». Но теперь появилась информация, что первые серийные машины российской сборки должны быть переданы покупателям не позднее июня 2026 года, сообщает пресс-служба дистрибьютора, фирмы Sinomach Auto.
Rox Adamas
Алексей Кованов
На начальном этапе предполагается «отвёрточная» технология производства машин на основе окрашенного кузова, но не исключается углубление локализации.

В компании не уточнили, какая модель встанет на конвейер калининградского предприятия. Наиболее свежая разработка марки — Adamas, который формально заявлен второй моделью бренда, но по факту является улучшенной версией вседорожника Rox 01.

У Adamas двигатель-генератор 1.5 заменён агрегатом Mitsubishi, что позволило увеличить совокупную дальность хода до 1226 км против 1135. При этом тяговая батарея емкостью 56 кВт⋅ч и двухмоторный полный привод (475 л.с., 740 Нм) остались неизменными.

Базовая версия под названием «Семейная» обладает семиместным интерьером, а стоит — от 10,1 млн рублей. После начала российской сборки цена должна стать ниже.

Ранее Motor назвал плюсы и минусы внедорожника Rox Adamas. Первыми публичными динамическими испытаниями для новинки стали края экстремальных температур, глубоких снежных заносов и поразительно дружелюбных людей.

