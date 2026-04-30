В России наладят выпуск 475-сильных внедорожников

На начальном этапе предполагается «отвёрточная» технология производства машин на основе окрашенного кузова, но не исключается углубление локализации.

В компании не уточнили, какая модель встанет на конвейер калининградского предприятия. Наиболее свежая разработка марки — Adamas, который формально заявлен второй моделью бренда, но по факту является улучшенной версией вседорожника Rox 01.

У Adamas двигатель-генератор 1.5 заменён агрегатом Mitsubishi, что позволило увеличить совокупную дальность хода до 1226 км против 1135. При этом тяговая батарея емкостью 56 кВт⋅ч и двухмоторный полный привод (475 л.с., 740 Нм) остались неизменными.

Базовая версия под названием «Семейная» обладает семиместным интерьером, а стоит — от 10,1 млн рублей. После начала российской сборки цена должна стать ниже.

Первыми публичными динамическими испытаниями для новинки стали края экстремальных температур, глубоких снежных заносов и поразительно дружелюбных людей.

