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Опубликовано 24 июня 2026, 07:53
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В России наладят выпуск нового компактного кроссовера Tenet Plus L4

Марка Tenet Plus представила городской кроссовер L4 российской сборки. Российский автомобильный бренд Tenet Plus представляет вторую модель — компактный городской кроссовер Tenet Plus L4. Старт продаж новинки запланирован на третий квартал 2026 года. Модель будет выпускаться на одном из автозаводов холдинга «АГР».
Tenet Plus L4
Tenet Plus L4
© Tenet Plus
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Как выяснил журнал Motor, в основе Tenet Plus L4 лежит китайский Lepas L4, что является аналогом Chery Tiggo 4. Габариты исходника таковы: длина — 4406 мм, ширина — 1820 мм, высота — 1635 мм, а размер колёсной базы — 2700 мм.

Можно предположить, что Tenet Plus L4 российской сборки получит связку из 1,5-литровый турбомотора мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатого преселективного «робота». Но точные данные будут опубликованы позднее.

Tenet Plus L4

Tenet Plus L4

© Tenet Plus

До этого автомобильный бренд Tenet Plus представил свою первую модель — среднеразмерный кроссовер Tenet Plus L6. На опубликованных снимках виден автомобиль, внешне идентичный Lepas L6 — машине длиной 4570 мм, которая является одной из разновидностей Chery Tiggo 7.

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Источник:Колёса.kz
Автор:Алексей Кованов
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