В России наладят выпуск нового компактного кроссовера Tenet Plus L4

Как выяснил журнал Motor, в основе Tenet Plus L4 лежит китайский Lepas L4, что является аналогом Chery Tiggo 4. Габариты исходника таковы: длина — 4406 мм, ширина — 1820 мм, высота — 1635 мм, а размер колёсной базы — 2700 мм.

Можно предположить, что Tenet Plus L4 российской сборки получит связку из 1,5-литровый турбомотора мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатого преселективного «робота». Но точные данные будут опубликованы позднее.