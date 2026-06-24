Опубликовано 24 июня 2026, 07:531 мин.
В России наладят выпуск нового компактного кроссовера Tenet Plus L4
Марка Tenet Plus представила городской кроссовер L4 российской сборки. Российский автомобильный бренд Tenet Plus представляет вторую модель — компактный городской кроссовер Tenet Plus L4. Старт продаж новинки запланирован на третий квартал 2026 года. Модель будет выпускаться на одном из автозаводов холдинга «АГР».
© Tenet Plus
Как выяснил журнал Motor, в основе Tenet Plus L4 лежит китайский Lepas L4, что является аналогом Chery Tiggo 4. Габариты исходника таковы: длина — 4406 мм, ширина — 1820 мм, высота — 1635 мм, а размер колёсной базы — 2700 мм.
Можно предположить, что Tenet Plus L4 российской сборки получит связку из 1,5-литровый турбомотора мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатого преселективного «робота». Но точные данные будут опубликованы позднее.
До этого автомобильный бренд Tenet Plus представил свою первую модель — среднеразмерный кроссовер Tenet Plus L6. На опубликованных снимках виден автомобиль, внешне идентичный Lepas L6 — машине длиной 4570 мм, которая является одной из разновидностей Chery Tiggo 7.
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