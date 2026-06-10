В России появилась новая марка грузовых автомобилей SDAC

За комфорт в кабине отвечают большое спальное место, пневматическая подвеска кресла водителя, штатная медиасистема, камера заднего вида, кондиционер и система круиз-контроля.

Грузоподъёмность новинки варьируется от 7940 до 8090 кг (в зависимости от колесной базы). На этом шасси могут базироваться фургоны, мусоровозы, автовышки, автоцистерны и другие надстройки.

Производитель коммерческой техники SDAC (ShanDong Automobile Company) является частью госкомпании Weichai Holding Group Company Limited, которая прежде всего известна своими двигателями внутреннего сгорания.

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