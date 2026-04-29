В России появился новый отечественный грузовик мощностью 570 сил

«Валдай 45» — это двухосный магистральный тягач, оборудованный роботизированной коробкой передач и 470-сильным шестицилиндровым турбодизелем объёмом 11,8 литра.

Версия LNG имеет совершенно другой двигатель — объёмом 14,8 литра и мощностью 570 л. с. (2600 Нм). То есть перевозчикам будет доступен один из самых мощных грузовиков на рынке РФ.

В основе проекта лежит перелицованный Foton Auman EST, но китайский исходник собирается на мощностях Горьковского автозавода силами независимой компании «НГА».

От своего прототипа модель отечественной сборки отличается, прежде всего, дополнительным утеплением кабинного модуля и усиленной антикоррозийной обработкой.

