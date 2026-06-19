В России появился внедорожник GAC, который заменит «крузаки»

Автомобиль представляет собой последовательный гибрид (REEV) с электрическим полным приводом, премиальным салоном и суммарным запасом хода более 1000 км.

Габариты GAC S9 соответствуют классу полноразмерных SUV: длина кузова — 5060 мм, ширина — 1950 мм, высота — 1760 мм, а размер колёсной базы — 2930 мм.

Отдельно упоминается, что большой внедорожник готов обеспечить повышенный уровень комфорта даже для пассажиров ростом выше 190 см.

По своему формату новинка может заменить россиянам рамные «Тойоты» серии Land Cruiser, хотя модель имеет несущий кузов. Журнал Motor ранее выяснил ключевые особенности этого автомобиля.

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