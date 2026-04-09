В России прекратились продажи кроссоверов Chery Tiggo 7L

Также на портале исчезла возможность подобрать эту машину в определенном городе или у ближайшего дилера.

Единственный экземпляр за 3,1 млн рублей, который неделю назад еще значился в системе, находился у дилера в Армавире. Таким образом, модель, которая вышла на российский рынок в апреле 2025 года, полностью реализована, а новых поставок не предвидится.

Chery Tiggo 7L заменил собой кроссовер Tiggo 7 Pro Max. Буква L в названии указывает на увеличенную длину кузова, но в отличие от традиционных удлиненных версий, прибавка в 40 мм (до 4553 мм) получена не за счет колесной базы, оставшейся неизменной (2670 мм), а благодаря новым бамперам и измененному дизайну передней части.

Автомобиль оснащается 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 150 л.с., который работал в паре с 7-ступенчатым"роботом" с двумя «мокрыми» сцеплениями. Кроссовер предлагался как в переднеприводной, так и в полноприводной версии, цены начинались от 2,8 млн рублей.

