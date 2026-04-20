В России рекордно выросли продажи кроссоверов

«По итогам 1 квартала 2026 года в нашей стране было реализовано 198 259 новых автомобилей сегмента SUV. Это на 21% больше, чем в январе — марте прошлого года», – сообщает «Автостат».

Рост сегмента SUV оказался втрое сильнее динамики всего российского авторынка (+7,3%), благодаря чему доля кроссоверов и внедорожников увеличилась с 66,4% до 74,8%, то есть теперь три из четырех проданных в стране новых автомобилей принадлежат к этому сегменту.

Лидером среди брендов стал Haval (35,6 тыс. машин), далее следуют Tenet (27,9 тыс.), Lada (17,8 тыс.), Geely (15,4 тыс.) и Belgee (10,8 тыс.).

В модельном рейтинге первое место занял Tenet T7 (14,3 тыс. шт.), второе — Haval Jolion (14,2 тыс. шт.), также в топ-5 вошли Tenet T4 (11,2 тыс. шт.), Lada Niva Travel (10,0 тыс. шт.) и Belgee X50 (7,9 тыс. шт.). На перечисленные пять брендов приходится более половины всех продаж новых SUV в России.

Читайте также: