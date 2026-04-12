В России рекордно выросли продажи марки Skoda

Лидером стал лифтбек D-класса Skoda Superb — на его долю пришлось 66% от всех продаж (1557 шт).

Также в топ вошли кроссоверы Karoq (284 шт), Kamiq (245 шт) и Kodiaq (160 шт). Некогда бестселлерная Octavia замкнула пятерку с результатом 114 автомобилей.

Примечательно, что 96% всех новых Skoda, поставленных на учет в 2026 году, были ввезены из Китая.

