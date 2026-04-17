В России резко выросли продажи корейских автомобилей

Доля южнокорейских марок на российском авторынке увеличилась с 1% до 1,6%. Лидером среди них остается Kia с результатом 2 тыс. проданных машин (+90% к прошлому году). На втором месте находится Hyundai (1,4 тыс. шт.; +17,3%), замыкает тройку KGM (624 шт.). Продажи Genesis и Samsung суммарно не превысили 100 единиц.

Эксперт «Автостат» Дмитрий Ярыгин отмечает, что из всех корейских брендов официально на российском рынке присутствует только KGM, остальные поставляются по параллельному импорту.

Самой популярной моделью стал кроссовер Kia Seltos (971 шт.), за которым следуют Hyundai Tucson (543 шт.) и седан Hyundai Elantra (300 шт.).

