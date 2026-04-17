В России резко выросли продажи Land Rover

«Наибольшим спросом у богатых россиян пользуется топовая модель Range Rover (273 шт). На втором месте идет Range Rover Evoque (212 шт), который традиционно считается женским премиальным кроссовером. Замыкает тройку Range Rover Sport (102 шт). Доли продаж других моделей существенно ниже», — отметил эксперт.

По его словам, каждый третий Land Rover в РФ (33,5%) — китайской сборки, остальные — английские. Китайские модели — Evoque и Discovery Sport.

Кроме того, Целиков сообщил, что средняя цена нового Land Rover в первом квартале 2026 года достигла 15,9 млн рублей. Range Rover в среднем стоит более 27,1 млн рублей. А китайский Evoque можно приобрести уже за 7 млн рублей.

Читайте также:

