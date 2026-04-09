В России резко выросли продажи Mercedes-Benz

«Самым популярным „Мерседесом“ у россиян остается кроссовер G-класса — дорогой брутальный Geländewagen. За три месяца учет встало 404 единицы. На втором месте кроссовер GLS (348 шт). Далее следует кроссовер GLE (332 шт) и бизнес-седан Е-класса (321 шт). Замыкает топ-5 еще один кроссовер, но попроще GLC (297 шт)», — отметил эксперт.

По его словам, поставки новых Mercedes-Benz в Россию осуществляются альтернативными маршрутами. При этом 85% автомобилей произведены в Германии.

