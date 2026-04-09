Опубликовано 09 апреля 2026, 08:351 мин.
В России резко выросли продажи Mercedes-Benz
Автоэксперт Целиков: продажи автомобилей Mercedes-Benz в России выросли на 82% . В первом квартале 2026 года в России зарегистрировали 2773 новых легковых автомобиля Mercedes-Benz — на 82% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1305 шт.). Об этом сообщает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.
«Самым популярным „Мерседесом“ у россиян остается кроссовер G-класса — дорогой брутальный Geländewagen. За три месяца учет встало 404 единицы. На втором месте кроссовер GLS (348 шт). Далее следует кроссовер GLE (332 шт) и бизнес-седан Е-класса (321 шт). Замыкает топ-5 еще один кроссовер, но попроще GLC (297 шт)», — отметил эксперт.
По его словам, поставки новых Mercedes-Benz в Россию осуществляются альтернативными маршрутами. При этом 85% автомобилей произведены в Германии.
Читайте также:
В Сергиевом-Посаде автовладелец за 3 года не смог продать индийский Bajaj Qute. Дистрибутор Tenet закончил 2025 год с чистым убытком 8,7 млрд рублей Россиянам рассказали, почему подвеска скрипит даже на новых автомобилях
Источник:Telegram-канал "Сергей Целиков -- Автостат"
Автор:Арина Лысенко
