В России рухнул рынок пикапов

Лидером среди марок остается китайский JAC, продавший 674 автомобиля (16% рынка). Второе место занял американский RAM (631 шт.), который официально в России не представлен.

Тройку лидеров замкнул отечественный Sollers с результатом 545 проданных пикапов. Также в пятерку вошли Changan (523 шт.) и УАЗ (510 шт.).

В модельном рейтинге по итогам квартала лучшим стал JAC T9 — 647 экземпляров. Однако его практически догнал RAM 1500 (631 шт.). В топ-5 также попали Changan Hunter Plus (521 шт.), УАЗ «Пикап» (510 шт.) и Great Wall Poer (428 шт.).

Читайте также: