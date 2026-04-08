В России рухнули продажи автомобилей Changan

Несмотря на обширную модельную линейку Changan в России, спрос россиян оказался сконцентрирован всего на трех моделях, на которые суммарно пришлось более двух третей всех продаж — 68,5%.

Лидером стал кроссовер Uni-S с результатом 3,3 тыс. проданных автомобилей. Также в число наиболее востребованных вошли модели CS35+ с показателем 1,1 тыс. штуки и CS75+, который разошелся тиражом в 1 тыс экземпляров.

