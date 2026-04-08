Опубликовано 08 апреля 2026, 05:241 мин.
В России рухнули продажи автомобилей Changan
Продажи автомобилей Changan в России упали на 41%. За январь-март на российском рынке было реализовано 7,88 тыс. автомобиля Changan. Этот показатель оказался хуже результата аналогичного периода прошлого года, когда дилеры бренда продали 13,3 тыс. машин, сообщил в своем Telegram-канале глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.
© Changan
Несмотря на обширную модельную линейку Changan в России, спрос россиян оказался сконцентрирован всего на трех моделях, на которые суммарно пришлось более двух третей всех продаж — 68,5%.
Лидером стал кроссовер Uni-S с результатом 3,3 тыс. проданных автомобилей. Также в число наиболее востребованных вошли модели CS35+ с показателем 1,1 тыс. штуки и CS75+, который разошелся тиражом в 1 тыс экземпляров.
