В России рухнули продажи Tesla

"За первые три месяца 2026 года на российский учет встало всего 36 новых автомобилей Tesla. Это на 35% меньше, чем в первом квартале прошлого года (55 шт)", – сообщил Целиков.

Расцвет американского бренда на российском рынке пришелся на 2023 год с 1257 проданными новыми автомобилями. В 2024-м продажи сократились почти вдвое, до 685 единиц, а в прошлом, 2025 году, упали еще на треть, до 449 штук.

Отдельно по пикапу Tesla Cybertruck: за первые три месяца 2026 года на учет встало всего 3 штуки, а с начала поставок летом 2024 года суммарный объем составил 70 единиц.

Кроме того, Moscow Tesla Club банкротится: ООО «Тесла Клуб» находится в состоянии банкротства, а клиенты жалуются на невозврат средств.

