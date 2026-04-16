Опубликовано 16 апреля 2026, 06:59
В России сильно просели продажи автомобилей, собранных на заводах Казахстана

«Автостат»: российские продажи автомобилей казахстанской сборки сократились в 2 раза. Согласно данным главы агентства Сергея Целикова, за январь-март на учет в России было поставлено всего 840 машин, произведенных на заводах Казахстана.
Автовоз
© Нейросеть
Алексей Морозов
Это ровно вдвое меньше показателя за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 1770 автомобилей.

Речь идет лишь о трех брендах, чья сборка налажена на территории республики: Hyundai (470 штук), KIA (290 штук) и Skoda (75 штук).

Все остальные марки в статистике отсутствуют. Поставки осуществляются частным порядком по схемам альтернативного импорта, а совокупная доля казахстанских машин на российском рынке сейчас составляет лишь 0,3%.

Читайте также:

— Автоэксперт Виноградов перечислил 7 недостатков минивэна JAC RF8

— Стало известно, когда в РФ стартуют продажи автомобилей марки Jeland

— УАЗ повысил качество выпускаемых автомобилей

Источник:Telegram-канал Сергея Целикова
Автор:Алексей Морозов
