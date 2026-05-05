Опубликовано 05 мая 2026, 11:57
В России создали экскаватор, способный копать 8-метровые ямы
Марка UMG представила экскаватор с рекордными параметрами копания. 36-тонный гидравлический экскаватор UMG Е360С отличается лучшими в своём классе параметрами копания: глубина копания составляет 7630 мм, максимальный радиус — 11490 мм, а высота выгрузки — 7360 мм. Предполагается, что машина получит широкое распространение на стройках, дорожном строительстве и горных выработках.
© UMG
Также авторы новинки уделили особое внимание снижению логистических издержек. Габаритная высота экскаватора составляет всего 3120 мм, что позволяет использовать стандартные тралы без дополнительных согласований.
В качестве опции заявлена система дистанционного управления с радиусом действия до 20 км, которая обеспечивает безопасность оператора, снижает транспортные расходы и улучшает обзор при выполнении точных операций.
Уровень локализации Е360С составляет более 80%. Основным конкурентным преимуществом экскаватора UMG являются улучшенные технические параметры и сниженная стоимость владения.
