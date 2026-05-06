В России стартуют продажи обновлённого Haval F7

Модернизированный Haval F7 с передним приводом оснащается новым 1,5-литровым двигателем, который теперь производится на собственном заводе Haval в Тульской области. Мощность мотора осталась прежней (150 л.с.), но крутящий момент увеличен с 230 Нм до 270, что позволило сократить время разгона до 100 км/ч с 10,9 до 9,3 с.

Полноприводная модификация оснащается двухлитровым двигателем. До обновления агрегат развивал 192 л.с. и 320 Нм, но сейчас отдача выросла до 200 л.с., а крутящий момент — до 380 Нм., благодаря чему время разгона до 100 км/ч сократилось с 9,4 с до 8,7 с.

Обновлённая модель получила другой руль, отдельную клавишу электронного стояночного тормоза, а также беспроводную зарядку увеличенной мощности (50 Вт), дополненную системой охлаждения. В топовых комплектациях передние сиденья получили электрорегулировку по 8 направлениям.

Мультимедийная система получила расширенные возможности настройки интерфейса. При этом Haval F7 второго поколения стал первым автомобилем в модельном ряду Haval, куда была интегрирована платформа онлайн сервисов «Яндекс Авто».

Читайте также: