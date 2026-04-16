Опубликовано 16 апреля 2026, 08:351 мин.
В России стартуют продажи самой дорогой модели марки Hongqi
Российский офис Hongqi готовится открыть продажи седана Guoya. Премиальный бренд Hongqi («Хончи») анонсировал российскую премьеру модели Guoya, которая является самым дорогим продуктом марки. Это 5,35-метровый автомобиль с четырех- или пятиместным салоном, полным приводом и классическим 8-ступенчатым автоматом.
© Hongqi
В топовой модификации седан оснащается 4,0-литровым V8: его отдача - 557 л.с., столько же выдаёт «битурбовосьмёрка» M177 на Mercedes-Maybach GLS 600. Но также есть версии, оснащённые мотором V6.
Уточняется, что дизайн модели, разработанный под кураторством известного автомобильного шеф-дизайнера Джайлса Тейлора, объединяет классические европейские каноны с утончённой восточной гармонией.
Иероглифы, составляющие слово «GUOYA», несут в себе два смысловых слоя: «го» («нация») — олицетворяет величие и мощь великой державы, «я» («элегантность») воплощает сдержанную внутреннюю красоту.
«Выход модели Hongqi Guoya на российский рынок — это новая глава в истории марки», — отмечает Иван Савельев, исполнительный директор Hongqi в России.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Читайте также:
- Эксперты назвали минусы кроссовера Geely Cityray
- Российские автомобили подорожают для граждан Казахстана на 5 млн рублей
- В России стартовали продажи кроссовера Changan CS75 Pro
Источник:Hongqi
Автор:Алексей Кованов
Тег: