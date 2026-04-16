В России стартуют продажи самой дорогой модели марки Hongqi

В топовой модификации седан оснащается 4,0-литровым V8: его отдача - 557 л.с., столько же выдаёт «битурбовосьмёрка» M177 на Mercedes-Maybach GLS 600. Но также есть версии, оснащённые мотором V6.

Уточняется, что дизайн модели, разработанный под кураторством известного автомобильного шеф-дизайнера Джайлса Тейлора, объединяет классические европейские каноны с утончённой восточной гармонией.

Иероглифы, составляющие слово «GUOYA», несут в себе два смысловых слоя: «го» («нация») — олицетворяет величие и мощь великой державы, «я» («элегантность») воплощает сдержанную внутреннюю красоту.

«Выход модели Hongqi Guoya на российский рынок — это новая глава в истории марки», — отмечает Иван Савельев, исполнительный директор Hongqi в России.