В России выставили на продажу редкий украинский лифтбэк

Машина 2003 года выпуска, судя по описанию, находится в хорошем состоянии. Двигатель и коробка передач исправны, а сцепление — новое. Автомобиль снят с учета, но документы в наличии. Салон, как утверждает продавец, чистый. Пробег составляет 100 тыс. километров. Продавец хочет выручить от продажи машины 57 тыс. рублей.

«Славута» — это лифтбек на платформе ЗАЗ-1102 «Таврия». Модель выпускали с 1999 по 2011 год. Под капотом ЗАЗ 1103 «Славута» стояли исключительно бензиновые рядные «четверки» производства Мелитопольского моторного завода (МЕМЗ).

Объем варьировался от 1,1 до 1,3 л., а мощность — от 51 до 72 л.с. Самые ранние версии были карбюраторными, но с середины 2000-х их сменили более надежные инжекторные моторы.

Все двигатели сочетались только с 5-ступенчатой «механикой». Самый распространенный и удачный вариант — 1,3-литровый инжекторный двигатель мощностью 72 силы, который разгонял «Славуту» до 160 км/ч.

