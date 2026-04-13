В России за неделю цены на автомобили изменили 6 брендов

Так, по данным эксперта, Tenet поднял цены на комплектации 25−26 годов: модель T4 в версиях Active, Актив, MT Line и Лайн 25PY и 26PY подорожала на 50 тыс. рублей.

Changan, напротив, ввел скидку на все комплектации 24−25 годов UNI-S в размере от 100 до 150 тыс. рублей.

GAC также пересмотрел условия продажи автомобилей. На GS4 всех комплектаций 25−26 годов теперь действует скидка 100 тыс. рублей. У GS8 скидка на версию GL 5 seats 25PY снизилась вдвое — с 200 до 100 тыс. рублей. Аналогичное сокращение — с 200 до 100 тыс. рублей — затронуло GS8 New и GS8 Traveller на все комплектации 2025 года. Модель M8 в версиях GX и GX Premium 25PY подешевел сразу на 250 тыс. рублей.

Tank, напротив, отменил скидки. На модель 500 для всех комплектаций 24−25 годов скидка в размере 100−300 тыс. рублей отменена. На 700 для всех комплектаций 2024 года скидка 500 тыс. рублей также отменена. И на 700 Edition One E1 24PY скидка в размере 500 тыс. рублей тоже больше не действует.

LiXiang (Sinomach) увеличил скидку на L7 Ultra 25MY 25PY с 529,5 до 685,5 тыс. рублей, то есть на 156 тыс. рублей.

Foton установил скидку 400 тыс. рублей на комплектацию Emotion 25PY пикапа Tunland V9.

