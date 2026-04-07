Опубликовано 07 апреля 2026, 14:501 мин.
В России запретили продажу устройств, скрывающих госномера автомобилей
В РФ заблокировали сайты по торговле рамками, скрывающими номера авто. Суд счёл, что такие устройства провоцируют нарушения ПДД и подстрекают к противоправным действиям, после чего сайты внесли в реестр запрещённых доменов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
© нейросеть
«Несколько интернет-магазинов за 6−12 тысяч рублей торговали спецустройствами, которые позволяют скрывать или подменять госномера машин. Автомобилисты используют их, чтобы без штрафов лихачить на дороге, а также не оплачивать проезд по платным участкам трасс и парковку», — говорится в публикации.
По данным канала, прокуратура признала информацию незаконной, поскольку она провоцирует нарушения ПДД и подстрекает к противоправным действиям. Суд поддержал это решение и запретил сайты, внеся их в реестр запрещённых доменов.
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Арина Лысенко
