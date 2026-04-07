В России запретили продажу устройств, скрывающих госномера автомобилей

«Несколько интернет-магазинов за 6−12 тысяч рублей торговали спецустройствами, которые позволяют скрывать или подменять госномера машин. Автомобилисты используют их, чтобы без штрафов лихачить на дороге, а также не оплачивать проезд по платным участкам трасс и парковку», — говорится в публикации.

По данным канала, прокуратура признала информацию незаконной, поскольку она провоцирует нарушения ПДД и подстрекает к противоправным действиям. Суд поддержал это решение и запретил сайты, внеся их в реестр запрещённых доменов.

