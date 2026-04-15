Опубликовано 15 апреля 2026, 13:34
В российской гамме марки Changan появятся новые модели

Changan до конца года выведет на рынок РФ 7-8 новых автомобилей. Компания Changan до конца года планирует вывести на рынок РФ еще 7−8 новых автомобилей. Об этом сообщает издание «Китайские автомобили» со ссылкой на российского представителя марки Сунь Цзэцзюня.
Deepal S07
© Changan
Алексей Кованов
Новые модели появятся во всех линейках компании — это Changan, Uni, Avatr и Deepal. Более конкретного списка новинок российский представитель автопроизводителя не привёл.

Ранее прошла российская премьера кроссовера Changan CS75 Pro. Большой 7-местный автомобиль создан для путешествий и повседневных поездок, отмечает российское представительство марки Changan.

Как стало известно журналу Motor, модели CS75 Pro и CS75 Plus не являются родственными. С приставкой Pro россиянам предлагают переименованный Oshan X7 Plus.

