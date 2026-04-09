В Россию придёт ещё одна китайская марка автомобилей

В июле 2025 года концерн BAW заключил соглашение с московской компанией «Дилер Азия Авто», которая взяла на себя ответственность за сертификацию, поставки и продажи автомобилей бренда.

На сегодняшний день «Дилер Азия Авто» располагает одним дилерским центром, предлагая рамные внедорожники BAW 212 T01 по цене от 3,8 млн рублей и минивэны BAW MPV по цене 2,5 млн рублей.

Некоторые модификации BAW 212 T01 прошли сертификацию, по итогу получив Одобрение транспортного средства. Эти машины отличаются настройками турбомотора (238 л.с., 390 Нм) и русифицированной медиасистемой.

Теперь другой компанией — «Автоконцерн BAW» — объявлен «старт официального присутствия концерна BAW в России». «Автоконцерн BAW» обещает раскрыть подробности перезапуска бизнеса на специальном мероприятии.

Редакции журнала Motor не удалось получить оперативный комментарий от «Дилер Азия Авто».

