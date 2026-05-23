В Россию привезли и теперь продают самый быстрый китайский гиперкар

Китайский гиперкар Yangwang U9, выпущенный компанией BYD, носит статус самого быстрого дорожного автомобиля. В августе 2025 года немецкий пилот Марк Бассенг смог разогнать машину до скорости 472,41 км/ч.

Правда, этот титул получила особая версия модели Track, где четыре электромотора способны раскручиваться до 30 000 об/мин, а каждый развивает по 755 л.с. Суммарная отдача четырёхмоторного привода составляет 3019 л.с.

В стандартном варианте, который продаёт столичный автосалон, также установлены четырех электрических двигателя, но их общая мощность — 1306 л.с. (1680 Нм). До «сотни» Yangwang U9 может разогнаться за 2,36 с.

Ёмкость тяговой батареи равна 80 кВт·ч, которых хватает, чтобы проехать 450 км по циклу CLTC. В набор оборудования включены активная гидропневматическая подвеска, система танкового разворота и многое другое.

