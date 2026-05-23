Новости
Опубликовано 23 мая 2026, 06:30
1 мин.

В Россию привезли и теперь продают самый быстрый китайский гиперкар

Китайский 1300-сильный гиперкар Yangwang U9 в России продают за 29 млн рублей. В Москве выставлен на продажу четырёхмоторный электрокар Yangwang U9 2025 года выпуска за 29 млн рублей. Как отмечает продавец, автомобиль находится на территории России и к нему прилагается полный комплект документов. На факт публикации объявления обратил внимание журнал Motor.
Yangwang U9
Yangwang U9
© BYD
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Китайский гиперкар Yangwang U9, выпущенный компанией BYD, носит статус самого быстрого дорожного автомобиля. В августе 2025 года немецкий пилот Марк Бассенг смог разогнать машину до скорости 472,41 км/ч.

Правда, этот титул получила особая версия модели Track, где четыре электромотора способны раскручиваться до 30 000 об/мин, а каждый развивает по 755 л.с. Суммарная отдача четырёхмоторного привода составляет 3019 л.с.

В стандартном варианте, который продаёт столичный автосалон, также установлены четырех электрических двигателя, но их общая мощность — 1306 л.с. (1680 Нм). До «сотни» Yangwang U9 может разогнаться за 2,36 с.

Ёмкость тяговой батареи равна 80 кВт·ч, которых хватает, чтобы проехать 450 км по циклу CLTC. В набор оборудования включены активная гидропневматическая подвеска, система танкового разворота и многое другое.

Читайте также:

  • С сиденьями в багажнике: на продажу выставлен редкий вариант ВАЗ-2113
  • В Белоруссии Li L6 подешевел для юрлиц до 3,2 млн рублей
  • Символ роскошной жизни: в России продают родстер Mercedes-Maybach SL
Источник:Motor
Автор:Алексей Кованов
Теги:
#BYD
#Суперкары
#Новинки
  1. Motor.ru/
  2. Новости/
  3. В Россию привезли и теперь продают самый быстрый китайский гиперкар