В Санкт-Петербурге продают родстер «Волга» с начинкой от Mercedes-Benz за 16 000 000 рублей

За основу необычной «Волги» взяли архитектуру Mercedes-Benz 500 SL 1991 года выпуска. От родстера инженеры сохранили все детали шасси, кузова и трансмиссии. Кроме того, автомобиль оборудовали немецкой тормозной системой, а также электрикой и системами безопасности. В комплектации к машине, получившей название «Волкодав», прилагается зимняя и мягкая крыши производства Mercedes-Benz.
Однако силовой агрегат, судя по объявлению, достался автомобилю от «Волги». Модель оборудована 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 80 лошадиных сил, который работает в паре с автоматической коробкой передач. Салон автомобиля выполнен из черной кожи, сиденья оснащены функцией электропривода, а в интерьере специалисты использовали классические для «Мерседеса» вставки «под дерево».
Фото: Авито
По словам продавца, эта модель является самым дорогим ГАЗ-21 на территории России. Расстаться с модифицированным «Волкодавом» с пробегом 67 580 километров владелец готов за 16 000 000 рублей.
В конце июля в России выставили на продажу редкий ГАЗ-24-34 с двигателем V8. 28-летний автомобиль, разработанный для советских спецслужб, можно приобрести за 2,3 миллиона рублей.