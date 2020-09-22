19:01

В Санкт-Петербурге продают родстер «Волга» с начинкой от Mercedes-Benz за 16 000 000 рублей

Модель получила название «Волкодав»

ГАЗ-21 «Волга» © Авито
Анастасия Дубина
На «Авито» выставили на продажу родстер с внешностью ГАЗ-21 «Волга» 1970 года выпуска, построенный на базе Mercedes-Benz 500 SL 1991 года. Приобрести темно-зеленый автомобиль с пробегом 67 500 километров можно за 16 000 000 рублей.

За основу необычной «Волги» взяли архитектуру Mercedes-Benz 500 SL 1991 года выпуска. От родстера инженеры сохранили все детали шасси, кузова и трансмиссии. Кроме того, автомобиль оборудовали немецкой тормозной системой, а также электрикой и системами безопасности. В комплектации к машине, получившей название «Волкодав», прилагается зимняя и мягкая крыши производства Mercedes-Benz.

Однако силовой агрегат, судя по объявлению, достался автомобилю от «Волги». Модель оборудована 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 80 лошадиных сил, который работает в паре с автоматической коробкой передач. Салон автомобиля выполнен из черной кожи, сиденья оснащены функцией электропривода, а в интерьере специалисты использовали классические для «Мерседеса» вставки «под дерево».

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ГАЗ-21 «Волга»

Фото: Авито

По словам продавца, эта модель является самым дорогим ГАЗ-21 на территории России. Расстаться с модифицированным «Волкодавом» с пробегом 67 580 километров владелец готов за 16 000 000 рублей.

В конце июля в России выставили на продажу редкий ГАЗ-24-34 с двигателем V8. 28-летний автомобиль, разработанный для советских спецслужб, можно приобрести за 2,3 миллиона рублей.

Источник: Авито