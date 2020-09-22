В Санкт-Петербурге продают родстер «Волга» с начинкой от Mercedes-Benz за 16 000 000 рублей

За основу необычной «Волги» взяли архитектуру Mercedes-Benz 500 SL 1991 года выпуска. От родстера инженеры сохранили все детали шасси, кузова и трансмиссии. Кроме того, автомобиль оборудовали немецкой тормозной системой, а также электрикой и системами безопасности. В комплектации к машине, получившей название «Волкодав», прилагается зимняя и мягкая крыши производства Mercedes-Benz.

Однако силовой агрегат, судя по объявлению, достался автомобилю от «Волги». Модель оборудована 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 80 лошадиных сил, который работает в паре с автоматической коробкой передач. Салон автомобиля выполнен из черной кожи, сиденья оснащены функцией электропривода, а в интерьере специалисты использовали классические для «Мерседеса» вставки «под дерево».