В Санкт-Петербурге собрали первый автомобиль новой марки Jeland

Цех сборки сформирован в результате комплексного технического переоснащения завода. На площадке полностью демонтировано ранее установленное оборудование, выполнены строительные и инфраструктурные работы, включая устройство новых фундаментов, модернизацию инженерных сетей и монтаж современной конвейерной системы.

В рамках подготовки к выходу на российский рынок компании приступили к формированию дилерской сети. География присутствия охватит более 175 центров в 95 городах России — от Калининграда до Владивостока.

Производство автомобилей Jeland организовано на площадке в Шушарах (Санкт-Петербург), которую «АГР» приобрёл в 2024 году.

Проектная мощность предприятия составляет до 100 тыс. автомобилей в год. Ранее на этой площадке располагались производства автомобилей General Motors и Toyota.