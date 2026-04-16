Опубликовано 16 апреля 2026, 15:04
В Санкт-Петербурге собрали первый автомобиль новой марки Jeland

На фото показали первый кроссовер Jeland J6 российской сборки. На автомобильном заводе холдинга «АГР» в Шушарах собран тестовый автомобиль специально созданной для России марки Jeland. Первой произведенной моделью стал компактный кроссовер Jeland J6, сообщает пресс-служба автомобильного завода холдинга «АГР».
Jeland J6
Jeland J6
© АГР
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Цех сборки сформирован в результате комплексного технического переоснащения завода. На площадке полностью демонтировано ранее установленное оборудование, выполнены строительные и инфраструктурные работы, включая устройство новых фундаментов, модернизацию инженерных сетей и монтаж современной конвейерной системы.

В рамках подготовки к выходу на российский рынок компании приступили к формированию дилерской сети. География присутствия охватит более 175 центров в 95 городах России — от Калининграда до Владивостока.

Производство автомобилей Jeland организовано на площадке в Шушарах (Санкт-Петербург), которую «АГР» приобрёл в 2024 году.

Проектная мощность предприятия составляет до 100 тыс. автомобилей в год. Ранее на этой площадке располагались производства автомобилей General Motors и Toyota.

Jeland J6

© АГР

