В США самолет приземлился на оживленную проезжую часть

По данным соцсетей, в момент полёта у самолета заглох двигатель, потому 65-летний пилот решил посадить воздушное судно на автостраде. В момент произошедшего никто не пострадал. Кроме того, у пилота получилось не задеть ни одну машину.

По данным полиции штата, мужчина сообщил по рации, что не хочет садиться на шоссе, но позже понял, что это его единственный вариант. Очевидцы произошедшего отметили, что посадка была скорее похожа на сцену из фильма, чем на реальную чрезвычайную ситуацию. По словам одного из местных жителей, пилот смог удержать самолет точно по центру между разделительной полосой и обочиной дороги, несмотря на то, что воздушное судно занимало практически всю ширину двух полос движения.

