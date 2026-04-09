В Ульяновске начали выпуск грузовиков под новой маркой «Ураман»
В составе поставки — «шасси-агрегат», куда входят двигатель, коробка передач, мосты и рама, а также кабина и колёса. Продукция полностью сертифицирована: Одобрение типа шасси и Одобрение типа транспортного средства были получены производителем оченью 2025 года.
В апреле 2026 года собранные шасси дооснастят самосвальными кузовами и передадут структурам госкомпании «НацПроектСтрой», чтобы техника вышла на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
Ранее «НацПроектСтрой» протестировал грузовики марки «Ураман». По итогам испытаний было принято решение доработать конструкцию машин, но эксплуатанты отметили высокую проходимость, надёжность ходовой части и способность работать там, где другая техника останавливается.
