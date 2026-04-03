В Volkswagen Taos и Jetta найдена опасная неисправность

Выпуск потенциально неисправных седанов Jetta шел с 23 сентября 2024 года по 1 июля 2025 года, Taos — с 6 ноября 2024 года по 20 июня 2025 года. Согласно документам Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) США, сбой в работе программного обеспечения щитка приборов может проявиться двумя способами: экран либо не включится при старте, либо погаснет уже в поездке. И в том, и в другом случае водитель теряет доступ ко всей информации: показаниям спидометра, уровню топлива, температуре охлаждающей жидкости, предупреждениям о неисправностях. Сам автомобиль при этом продолжает ехать.

Volkswagen Jetta и Taos — бестселлеры немецкого автопроизводителя в США и самые доступные модели в его линейке на местном рынке. Дефект обнаружили и устранили на конвейере еще в августе 2025 года. Но владельцам уже проданных машин придется для исправления дефекта обращаться к дилеру: обновление прошивки зальют через диагностический разъем OBD-II специальным оборудованием. Если не поможет — поменяют всю панель целиком.

