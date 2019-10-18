Послушайте, как звучит новый атмосферный V12 объемом 9,5 литра

Ожидается, что 9,5-литровая версия V12 дебютирует на шоу SEMA в Лас-Вегасе в ноябре. Какой автомобиль получит могучий мотор пока не объявлено, но в экспериментальных целях агрегат установили в минивэн Kia.

Прием заказов на V12 LS открыт: в базовые 55 200 долларов включена доставка по Австралии и США. Цена на облегчённую версию и форсированный до 1000 сил двигатель стартует с 60 200 долларов (около 3,85 миллиона рублей).