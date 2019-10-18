Послушайте, как звучит новый атмосферный V12 объемом 9,5 литра

Мотористы Race Cast Engineering взяли за основу семейство нижневальных двигателей General Motors V8 LS/LT. Блок цилиндров собственной конструкции может быть сделан из чугуна или легких сплавов. Диаметр цилиндров, ход поршня и топливная система заимствованы у атмосферных моторов LS/LT объемом от 5,3 до 7,0 литра. В базовом варианте рабочий объем V12 достигает 9,5 литра, пиковая мощность — 760 лошадиных сил, крутящий момент — 965 Нм. Мотор раскручивается до 7100 оборотов в минуту.
Фото: Fullboost, YouTube-Channel
Сухая масса V12 в начальной конфигурации с чугунным блоком — 265 килограммов. Можно заказать облегченную конструкцию, в таком случае двигатель без жидкостей будет весить 191 килограмм. Создатели мотора обещают, что отдача V12 LS достигает 1000 лошадиных сил — сравнимо с мощностью «рекордного» двигателя Cosworth на гиперкаре Aston Martin Valkyrie!
Ожидается, что 9,5-литровая версия V12 дебютирует на шоу SEMA в Лас-Вегасе в ноябре. Какой автомобиль получит могучий мотор пока не объявлено, но в экспериментальных целях агрегат установили в минивэн Kia.
Прием заказов на V12 LS открыт: в базовые 55 200 долларов включена доставка по Австралии и США. Цена на облегчённую версию и форсированный до 1000 сил двигатель стартует с 60 200 долларов (около 3,85 миллиона рублей).