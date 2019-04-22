Компания R-Reforged возродит лимитированный Aston Martin V12 Zagato

Юбилейное издание — это адаптированный вариант Aston Martin Vantage V12 Zagato, впервые представленного в 2011 году и выпущенного в количестве 101 экземпляр (изначально планировалось собрать 150 штук). Версию Vantage V12 Zagato Heritage TWINS by R-Reforged выпустят в количестве 38 экземпляров: 19 купе и 19 спидстеров. Неотъемлемой частью автомобилей станет дизайн в стиле ретро с фирменными решениями Zagato: крышей double-buble и короткими свесами.