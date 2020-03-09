Cadillac позволит использовать V8 Blackwing итальянцам

Cadillac потратил немало времени и средств на разработку двигателя Blackwing, но он успел побывать под капотом только одной модели — флагманского седана CT6-V, производство которого завершается в нынешнем месяце. Мотор также планировали использовать для нового спортседана CT5-V, но 4,2-литровый V8 с двумя турбонагнетателями не поместился в его моторный отсек. Как результат, будущее двигателя Blackwing теперь оказалось под большим вопросом — в Cadillac заявили, что в ближайшей перспективе ему не найдётся применения.
Тем не менее, как сообщает издание Hagerty, американский битурбомотор всё-таки будет жить — правда, не в «Кадиллаках». Возможность использовать Blackwing получила небольшая итальянская компания Manifattura Automobili Torino, которая, к примеру, будет выпускать возрождённый Stratos и гиперкар Aspark Owl EV. По словам главы MAT Паоло Гареллы, V8 от Cadillac найдётся место в будущей новинке собственной разработки, которую выпустят ограниченным тиражом. «У нас есть соглашение с General Motors. Это очень-очень интересный двигатель», — рассказал Гарелла.