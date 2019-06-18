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15:38

Новый среднемоторный Aston Martin назвали в честь рая для павших воинов

Младший вариант «Валькирии» получил имя Valhalla

Компания Aston Martin объявила название нового суперкара, который до этого был известен под индексом AM-RB 003. Модель получила имя Valhalla (Вальгалла) – так в германо-скандинавской мифологии называется рай для павших в бою воинов, куда их ведут валькирии, забирающие души убитых по приказу Одина, отца скандинавских богов.
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Среднемоторный суперкар Aston Martin Valhalla станет более практичным и пригодным для ежедневного использования вариантом «Валькирии», который оснастят багажным отсеком. Новинка получит карбоновый монокок, гибридную силовую установку на базе бензинового турбомотора V6, активную подвеску и систему смазки Nexcel с быстросъемным контейнером для моторного масла, фильтра и электронного блока управления от трекового Vulcan.

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Кроме того, особенностью суперкара станет заднее антикрыло с технологией FlexFoil. Благодаря специальным актуаторам, интегрированным в крыло, оно сможет менять свою форму, а не просто угол наклона. Это позволит существенно снизить коэффициент аэродинамического сопротивления и уменьшить завихрения воздушных потоков.

Всего выпустят 500 экземпляров модели Valhalla. Предполагается, что первые машины заказчикам доставят в 2021 году.

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