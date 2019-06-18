Новый среднемоторный Aston Martin назвали в честь рая для павших воинов

Кроме того, особенностью суперкара станет заднее антикрыло с технологией FlexFoil. Благодаря специальным актуаторам, интегрированным в крыло, оно сможет менять свою форму, а не просто угол наклона. Это позволит существенно снизить коэффициент аэродинамического сопротивления и уменьшить завихрения воздушных потоков.

Всего выпустят 500 экземпляров модели Valhalla. Предполагается, что первые машины заказчикам доставят в 2021 году.