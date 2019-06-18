Новый среднемоторный Aston Martin назвали в честь рая для павших воинов

Среднемоторный суперкар Aston Martin Valhalla станет более практичным и пригодным для ежедневного использования вариантом «Валькирии», который оснастят багажным отсеком. Новинка получит карбоновый монокок, гибридную силовую установку на базе бензинового турбомотора V6, активную подвеску и систему смазки Nexcel с быстросъемным контейнером для моторного масла, фильтра и электронного блока управления от трекового Vulcan.
Кроме того, особенностью суперкара станет заднее антикрыло с технологией FlexFoil. Благодаря специальным актуаторам, интегрированным в крыло, оно сможет менять свою форму, а не просто угол наклона. Это позволит существенно снизить коэффициент аэродинамического сопротивления и уменьшить завихрения воздушных потоков.
Всего выпустят 500 экземпляров модели Valhalla. Предполагается, что первые машины заказчикам доставят в 2021 году.