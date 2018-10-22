Aston Martin нашел название для новой модели в скандинавской мифологии

Первый эскиз нового гиперкара Aston Martin показал в сентябре. Тогда же стало известно, что это будет более практичный и пригодный для ежедневного использования вариант «Валькирии». Project 003 получит багажный отсек и будет сертифицирован для всех рынков.
Построенный вокруг карбонового монокока Project 003 оснастят бензин–электрической силовой установкой на базе турбомотора V8 или V12. Производитель обещает и комплекс активной аэродинамики, как у старшей Valkyrie, и адаптивную подвеску.
Тираж Project 003 ограничат 500 экземплярами. Поставки первых экземпляров клиентам начнутся на раньше 2021 года.
Что касается Aston Martin Valkyrie, то облик серийной машины раскрыл японский миллиардер Юсаку Маэдзава. В своем Instagram-аккаунте он опубликовал фотографию момента отрисовки 3D-модели гиперкара по собственной спецификации.
Источник: EUIPO