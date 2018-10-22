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22 октября, 11:13

Aston Martin нашел название для новой модели в скандинавской мифологии

Компания зарегистрировала торговую марку «Вальхалла»

Компания Aston Martin вновь обратилась к германо-скандинавской мифологии и зарегистрировала в европейском патентном ведомстве торговую марку Valhalla. По предварительной информации, в честь «небесного жилища отважных воинов» могут назвать товарную версию среднемоторного купе, известного под внутризаводским индексом Project 003.

Первый эскиз нового гиперкара Aston Martin показал в сентябре. Тогда же стало известно, что это будет более практичный и пригодный для ежедневного использования вариант «Валькирии». Project 003 получит багажный отсек и будет сертифицирован для всех рынков.

Построенный вокруг карбонового монокока Project 003 оснастят бензин–электрической силовой установкой на базе турбомотора V8 или V12. Производитель обещает и комплекс активной аэродинамики, как у старшей Valkyrie, и адаптивную подвеску.

Эскиз Aston Martin Project 003

Тираж Project 003 ограничат 500 экземплярами. Поставки первых экземпляров клиентам начнутся на раньше 2021 года.

Что касается Aston Martin Valkyrie, то облик серийной машины раскрыл японский миллиардер Юсаку Маэдзава. В своем Instagram-аккаунте он опубликовал фотографию момента отрисовки 3D-модели гиперкара по собственной спецификации.

Источник: EUIPO

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