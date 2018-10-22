Aston Martin нашел название для новой модели в скандинавской мифологии

Первый эскиз нового гиперкара Aston Martin показал в сентябре. Тогда же стало известно, что это будет более практичный и пригодный для ежедневного использования вариант «Валькирии». Project 003 получит багажный отсек и будет сертифицирован для всех рынков.

Построенный вокруг карбонового монокока Project 003 оснастят бензин–электрической силовой установкой на базе турбомотора V8 или V12. Производитель обещает и комплекс активной аэродинамики, как у старшей Valkyrie, и адаптивную подвеску.