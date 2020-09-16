Производитель трициклов представил первый электрический внедорожник

Как и большинство трициклов Vanderhall, первый внедорожник компании получит полностью электрическую силовую установку. Ее характеристики пока неизвестны, однако по слухам, за основу четырехколесного автомобиля может быть взята модель Edison, которая оснащается двумя электромоторами и аккумуляторной батареей емкостью 28,8 киловатт-часа. Трицикл способен проезжать на одной зарядке около 320 километров. До «сотни» трехколесная модель разгоняется за 4,4 секунды.

В то же время, поскольку четырехколесный электровнедорожник будет гораздо тяжелее трициклов, не исключено, что в движение его будет приводить более мощная силовая установка. Кроме того, в отличие от переднеприводных трехколеных моделей, Navarro, скорее всего, оснастят системой полного привода.