Производитель трициклов представил первый электрический внедорожник

Как и большинство трициклов Vanderhall, первый внедорожник компании получит полностью электрическую силовую установку. Ее характеристики пока неизвестны, однако по слухам, за основу четырехколесного автомобиля может быть взята модель Edison, которая оснащается двумя электромоторами и аккумуляторной батареей емкостью 28,8 киловатт-часа. Трицикл способен проезжать на одной зарядке около 320 километров. До «сотни» трехколесная модель разгоняется за 4,4 секунды.
В то же время, поскольку четырехколесный электровнедорожник будет гораздо тяжелее трициклов, не исключено, что в движение его будет приводить более мощная силовая установка. Кроме того, в отличие от переднеприводных трехколеных моделей, Navarro, скорее всего, оснастят системой полного привода.
Видео: Vanderhall Motor Works / YouTube
На опубликованном видео можно отметить, что двухдверный внедорожник получит жесткую крышу, а также небольшое пространство в задней части кузова, которое может быть использовано как для размещения пассажиров, так и в качестве багажного отсека. Кроме того, на тизере Navarro представили с прозрачными дверьми и внедорожными шинами.
Ожидается, что первый электрический внедорожник Vanderhall Navarro дебютирует уже в следующем году. Если все пройдет удачно, в серию модель запустят в 2022-м.
В октябре прошлого года компания Vanderhall представила обновленный автоцикл Carmel. Спорткар ручной работы получил 203-сильный бензиновый двигатель, который позволяет модели разгоняться до «сотни» за 4,5 секунды — быстрее, чем Ford Mustang с пятилитровым мотором.