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11:48

Неизвестная фирма выкупила чертежи и документацию по Aston Martin Vanquish

Сумма сделки составила 20 миллионов фунтов стерлингов

Неназванный покупатель заплатил Aston Martin 20 миллионов фунтов стерлингов (1,7 миллиарда рублей) за технические чертежи и дизайнерские эскизы спорткара Vanquish, производство которого прекратилось в текущем году. Сделка состоялась в июне и включала в себя 18 месяцев бесплатной поддержки от консультационного подразделения Aston Martin Consulting.

По данным Automotive News, приобрести чертежи и эскизы могло одно из европейских тюнинг ателье. В частности, издание называет такие компании, как Mansory и Ares Design. Возможно, на базе Vanquish кто-то из них планирует построить собственную модель. И здесь очень пригодится помощь Aston Martin Consulting, которое подскажет, как сделать новый Vanquish, совсем не похожий на исходную модель.

Спецверсия Q by Aston Martin Vanquish S Red Arrows Edition

Гранд-турер Aston Martin Vanquish выпускался в период с 2001 по 2007 и с 2012 по 2018 год. Последняя вариация спорткара под названием Vanquish S предлагалась с 5,3-литровым атмосферным двигателем V12, отдача которого составляла 603 лошадиные силы и 630 Нм крутящего момента. С места до «сотни» Vanquish S разгонялся за четыре секунды ровно. Его максимальная скорость составляла 324 километра в час.

Aston Martin DBS Superleggera

Летом текущего года Aston Martin представил, по сути, преемника Vanquish S — 725-сильный DBS Superleggera. Построенный на алюминиевой платформе суперкар оснастили 5,2-литровым двигателем V12 и продвинутой аэродинамикой. С места до 100 километров в час DBS Superleggera разгоняется за 3,4 секунды. Максимальная скорость — 342 километра в час.

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