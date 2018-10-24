Неизвестная фирма выкупила чертежи и документацию по Aston Martin Vanquish

По данным Automotive News, приобрести чертежи и эскизы могло одно из европейских тюнинг ателье. В частности, издание называет такие компании, как Mansory и Ares Design. Возможно, на базе Vanquish кто-то из них планирует построить собственную модель. И здесь очень пригодится помощь Aston Martin Consulting, которое подскажет, как сделать новый Vanquish, совсем не похожий на исходную модель.