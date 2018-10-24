Неизвестная фирма выкупила чертежи и документацию по Aston Martin Vanquish

По данным Automotive News, приобрести чертежи и эскизы могло одно из европейских тюнинг ателье. В частности, издание называет такие компании, как Mansory и Ares Design. Возможно, на базе Vanquish кто-то из них планирует построить собственную модель. И здесь очень пригодится помощь Aston Martin Consulting, которое подскажет, как сделать новый Vanquish, совсем не похожий на исходную модель.
Гранд-турер Aston Martin Vanquish выпускался в период с 2001 по 2007 и с 2012 по 2018 год. Последняя вариация спорткара под названием Vanquish S предлагалась с 5,3-литровым атмосферным двигателем V12, отдача которого составляла 603 лошадиные силы и 630 Нм крутящего момента. С места до «сотни» Vanquish S разгонялся за четыре секунды ровно. Его максимальная скорость составляла 324 километра в час.
Летом текущего года Aston Martin представил, по сути, преемника Vanquish S — 725-сильный DBS Superleggera. Построенный на алюминиевой платформе суперкар оснастили 5,2-литровым двигателем V12 и продвинутой аэродинамикой. С места до 100 километров в час DBS Superleggera разгоняется за 3,4 секунды. Максимальная скорость — 342 километра в час.