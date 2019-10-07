Aston Martin впервые показал родстер Vantage

На снимках видно, что Aston Martin Vantage Roadster получил тряпичную крышу, но в остальном будет повторять вариант с кузовом купе. Сохранится изогнутая задняя оптика, копирующее её форму обрамление выхлопа, диффузор и, конечно же, интегрированный спойлер. Возможно, родстеру достанется шасси с другими настройками, но пока никакой информации британцы не раскрывают.
Двигатель, вероятно, тоже будет такой же, как у купе: 4,0-литровая «битурбовосьмерка» мощностью 510 лошадиных сил и 685 Нм крутящего момента. Этот агрегат работает в паре с восьмидиапазонным автоматом ZF, а на версии Vantage AMR — c семиступенчатой «механикой» Graziano, у которой есть функция автоматической перегазовки AMSHIFT. Vantage с автоматом набирает первую сотню через 3,7 секунды, а с «механикой» — через четыре секунды ровно.
В середине сентября российский офис Aston Martin объявил о снижении цены на модель Vantage. Купе стоить на восемь процентов дешевле, но в сумму теперь не входит техническое обслуживание. Снижение цены обусловлено двумя факторами: ценовой политикой и изменением таможенной пошлины на ввозимые новые автомобили с 17 до 12,5 процента.