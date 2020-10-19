В Англии возобновят выпуск спорткаров 1950-х годов

Vanwall вошла в истории автоспорта как первая британская команда-победитель Гран-при Формулы-1 и золотой призер первого в истории чемпионата Кубка конструкторов. В 1958-м пилоты Vanwall сэр Стирлинг Мосс и Тони Брукс выиграли по три гонки, даже несмотря на то, что их одноместные VW 5 были не такими мощными, как Ferrari Dino.

Сохранить баланс производительности и бороться на равных с итальянцами помогли сконструированное Колином Чепменом шасси, замена барабанных тормозов дисковыми и глубокая аэродинамическая проработка кузова — за неё отвечал знаменитый специалист по аэродинамике Фрэнк Костин.