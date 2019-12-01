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20:59

Посмотрите на безумный ВАЗ-2101 с двигателем от Lancia Delta Integrale

Литовский гонщик подготовил «копейку» к шоссейным соревнованиям

© thedrive.com
Сергей Ильин
В Литве выставили на продажу уникальные «Жигули», адаптированные для участия в кольцевых гонках. За спортивный снаряд с каркасом безопасности гонщик Миндаугас Гразис хочет выручить 24 229 долларов — около 1 миллиона 558 тысяч рублей по текущему курсу.

С классическим седаном Волжского автозавода литовский «корч» связывает только кузов: автомобиль максимально занижен и облегчён, установлен комплект пластиковых расширителей арок, массивный спойлер и развитый передний бампер. Штатные колёса уступили место 17-дюймовым низкопрофильным разношироким дискам на гоночных покрышках типа полуслик.

Под капотом болида разместили двухлитровую «турбочетвёрку» от легендарной Lancia Delta Integrale. Форсированный итальянский двигатель выдаёт около 400 лошадиных сил, а пробег в «боевом» режиме не превышает 300 километров. Утверждается, что при постройке гоночных «Жигулей» были использованы узлы от BMW 3-Series в кузове E46. Длительный процесс создания обвеса для «корча» смонтировали в виде трёхминутного тайм-лапса:

Стартовая цена чуть выше 1,5 миллионов рублей за гоночный снаряд невелика: например, за подготовленные к дрифту «Жигули» с 600-сильным двигателей Toyota спортсмен Фёдор Воробьёв хотел выручить 10 миллионов рублей.

Источник: The Drive