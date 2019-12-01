Посмотрите на безумный ВАЗ-2101 с двигателем от Lancia Delta Integrale

С классическим седаном Волжского автозавода литовский «корч» связывает только кузов: автомобиль максимально занижен и облегчён, установлен комплект пластиковых расширителей арок, массивный спойлер и развитый передний бампер. Штатные колёса уступили место 17-дюймовым низкопрофильным разношироким дискам на гоночных покрышках типа полуслик.

Под капотом болида разместили двухлитровую «турбочетвёрку» от легендарной Lancia Delta Integrale. Форсированный итальянский двигатель выдаёт около 400 лошадиных сил, а пробег в «боевом» режиме не превышает 300 километров. Утверждается, что при постройке гоночных «Жигулей» были использованы узлы от BMW 3-Series в кузове E46. Длительный процесс создания обвеса для «корча» смонтировали в виде трёхминутного тайм-лапса: